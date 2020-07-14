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Нихон кэйдзай (Япония): Россия близка к открытию нового газопровода в Европу 

ИноСМИ 3 часа назад
РФ близка к открытию нового газопровода в Европу
Фото: DPA/ТАСС
Противостояние США и России вновь обостряется, считает Масанори Тобита. Америка опасается роста влияния России в Европе, поэтому она то и дело создает препятствия для завершения строительства «Северного потока — 2». Но Трамп не учитывает, что может получить обратный эффект от своих санкций, уверен автор.
Похоже, что конфронтация с США вокруг строительства нового газопровода в Европу может вновь обостриться. 6 июля Дания, которая приостановила строительство из соображений безопасности, изменила свой курс и разрешила России возобновить работы в своих территориальных водах. Проложено уже более 90% труб, и постройка близка к завершению. США опасаются роста влияния России в Европе, поэтому могут усилить санкции против компаний, участвующих в проекте.
Немецкий порт Мукран имеет выход к Балтийскому морю. Когда стало известно о курсе правительства Дании, российский трубоукладчик, стоявший в порту, поднял якорь. Судно, на котором установлен громадный кран для прокладки под водой труб, направилось в сторону Дании.
Проект создания газопровода из России в Германию называется «Северный поток — 2». Россия стремится завершить прокладку последнего участка длиной примерно 160 километров, строительство которого было прервано. Общая длина трубопровода составляет 1200 километров. «На строительство уйдет около полутора месяцев», — считает представитель Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Дайсукэ Харада (Daisuke Harada).
Работы были приостановлены по причине того, что в конце 2019 года администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Под прицелом оказались компании, принимающие в нем участие. Швейцарское предприятие остановило стройку. Россия, оказавшаяся в затруднительной ситуации, начала выполнять работы собственными силами, однако Дания, первоначально выдавшая разрешение на прокладку, нажала на паузу из-за опасности наткнуться на неразорвавшиеся снаряды.
Если строительство нового газопровода будет завершено, Россия сможет увеличить возможности по экспорту газа в Германию, главного европейского потребителя. Ранее основным маршрутом поставок был трубопровод, проходящий в Европу через Украину, однако его эксплуатация нестабильна по причине политической конфронтации. Поэтому цель России состоит в том, чтобы обеспечить надежный маршрут. Также суть намерений в экономии: сократить стоимость транзита, который оплачивается Украине, разделяющей границу с Европой.
Германия, Франция и Австрия позитивно относятся к новому российскому газопроводу: местные компании инвестировали в проект около пяти миллиардов евро. Они хотят покупать в России дешевый газ. В свою очередь, Польша и страны Прибалтики, сталкивающиеся с российской угрозой, выступают против. Таким образом, Европа не представляет единое целое.
«Германия станет пленником России», — раскритиковал «Северный поток — 2» президент США Дональд Трамп.
Он опасается, что доля России, которая составляет на европейском газовом рынке 30%, вырастет, и усилится политическое, а также экономическое влияние Кремля.
Американские власти критикуют аннексию Крыма и придерживаются следующей позиции: Европе неправильно зависеть в газовой сфере от России, которая представляет военную угрозу. Между тем истинная причина — желание продавать в Европу сланцевый газ, производство которого выросло благодаря «сланцевой революции».
В начале июня Сенат США опубликовал законопроект об усилении санкций против «Северного потока — 2», который строит Россия. Он включает начисление штрафов организациям, которые предоставляют страховые услуги проектным компаниям. Группа сенаторов как от Республиканской, так и от Демократической партии прилагают усилия к принятию нового закона.
США стремятся расширить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в противовес российскому новому газопроводу, однако темпы оставляют желать лучшего. Отправка сжиженного газа стоит дороже, чем поставки по трубопроводу.
Благодаря географической близости к Европе Россия может предоставлять газ по высоко конкурентным ценам в сравнении с американским СПГ. Можно предположить, что ЕС скорее выберет российский вариант.
В Европе, в частности в Германии, растет неприязнь к администрации Трампа, которая вмешивается в газовый проект. Недавно министр экономики Германии Петер Альтмайер раскритиковал США: «Они запугивают санкциями. Это — нарушение международного права».
Насильственные методы Трампа могут подтолкнуть Европу к сближению с Россией. Российский новый газовый проект может вбить клин между США и Европой, а также европейскими странами и оказать влияние на международную геополитику.
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Рынки , Компании , Экономика , Дональд Трамп , ЕС , Демократическая партия США , Сенат США , Администрация США
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