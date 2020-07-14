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ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году 

News.ru 2 часа назад
ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году
Фото: Reuters
ОПЕК прогнозирует, что снижение глобального спроса на нефть в 2020 году ожидается на уровне 8,9 миллиона баррелей за сутки. Таким образом, организация улучила прогноз на 100 тысяч баррелей в сутки.
Спрос на нефть в мире, по оценкам экспертов картеля, составит около 90,72 миллиона баррелей в день, а уверенное восстановление рынка ожидается уже в 2021 году — до 97,72 миллиона, передаёт KP.RU со ссылкой на отчёт организации за июль 2020 года.
ОПЕК также снизила прогноз по предложению нефтяных ресурсов в странах, которые не входят в объединение, на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом. Между тем добыча нефти в Соединённых Штатах может, напротив, увеличиться на 68 тысяч баррелей — снижение составит 1,37 баррелей за сутки.
Ранее Саудовская Аравия предложила увеличить добычу нефти в августе. Ключевые члены ОПЕК и ОПЕК+ 15 июля в ходе видеоконференции могут обсудить ситуацию на рынке и возможное повышение квот. Отмечается, что большинство участников картеля, в том числе Россия, готовы поддержать постепенное наращивание добычи нефти в августе. По мнению стран ОПЕК+, спрос на нефть постепенно восстанавливается.
9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.
После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года, писал NEWS.ru.
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