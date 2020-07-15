Биржи АТР торгуются без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают единой динамики, рынки продолжают следить за ситуацией между США и Китаем по вопросу Гонконга, оценивая и итоги очередной встречи Банка Японии наряду с ситуацией вокруг COVID-19, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,39% — до 3367,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,77%, до 2268,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index — уменьшался на 0,55%, до 25337,34 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 1,27%, до 22874,17 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,49%, до 2195,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,42%, до 6025,3 пункта.

Трейдеры продолжают следить за отношениями двух крупнейших экономик мира. Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня и вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Китай в ответ заявил, что осуждает принятие в США закона "Об автономии Гонконга" и намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских граждан и организаций.

Ранее в среду Банк Японии в очередной раз сохранил процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, которая была введена еще в январе 2016 года. Регулятор также допустил ослабление монетарной политики в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В четверг рынки ожидают встречу Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Рынки также продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. Ранее сообщалось, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях. Такие новости поддерживают склонность инвесторов к риску. По данным ВОЗ от вторника, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 12,9 миллиона.