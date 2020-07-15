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Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст отправил письмо американским властям, в котором указал, что санкции против «Северного потока — 2» идут вразрез с трансатлантическим союзничеством. Он также пояснил, что США были бы против вмешательства во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании.

Ограничительные меры Вашингтона против «Северного потока — 2» — российского экспортного трубопровода в Северную Европу по дну Балтийского моря, идут вразрез с трансатлантическим союзничеством — указал председатель комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст в письме в США.

Послание Эрнста было отправлено спикеру палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, руководителям профильных комитетов и инициаторам законопроекта об ужесточении санкций против физических и юридических лиц, участвующих в строительстве трубопровода, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Будучи избранным представителем американского народа, вы, несомненно, будете справедливо противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа, в свою очередь, ожидает, что вы будете уважать решения, которые демократически принимаются в Европейском союзе», — отметил в письме немецкий политик.

Неделей ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр опровергла энергозависимость Европы от России в случае введения в строй «Северного потока — 2».

По ее словам, Европа постоянно повышает диверсификацию импорта энергоносителей, а также вкладывает все большие средства в создание альтернативных и возобновляемых энергетических мощностей.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр указала, что критики трубопровода боятся поставить под угрозу безопасность Украины и Польши.

В ответ на это немецкий политик подчеркнула, что Берлин уделяет приоритетное внимание интересам стран Восточной Европы в ходе переговоров об СП-2, передает РИА «Новости».

«Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями», — детализировала Крамп-Карренбауэр.

На обвинения же в отношении Москвы в том, что доходы от продажи газа европейским потребителям она будет тратить на оборонно-промышленный комплекс, министр ответила: «Дело тут не только в „Северном потоке — 2“.

»Вашингтон выступает против проекта «Северный поток — 2», поскольку такая глубокая энергетическая связь с Россией даст [президенту России Владимиру] Путину возможность наносить ущерб Германии или угрожать таким образом», — уверен глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео.

Со своей стороны, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что готовящиеся санкции Вашингтона против экспортного трубопровода из России «несовместимы» с немецким видением правовых стандартов. Она пообещала достроить и ввести газопровод в эксплуатацию.

«Мы будем действовать в этом контексте», — пообещала Меркель, имея в виду намерение Берлина завершить проект и ввести газопровод в эксплуатацию, передает Bloomberg.

Германия готовится принять ответные меры, если США введут против «Северного потока — 2» дополнительные санкции. Правительство Меркель рассматривает возможность скоординированных действий на уровне Европейского союза.

Немецкие чиновники предупреждают, что прямое вмешательство Вашингтона в энергетические интересы блока из 27 государств может вызвать коллективный ответ.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл также заявил, что Европа готовит «усиленный механизм санкций» в ответ на рестрикции США.

«Это повысит устойчивость Европы, столкнувшейся с экстерриториальными санкциями, введенными третьими странами», — указали в офисе дипломата.

Члены Республиканской партии США внесли на рассмотрение сената законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2» еще 4 июня.

Документ «уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы», его задача — остановить строительство трубопровода.

Сейчас «Северный поток — 2» построен на 93%. Остановка в реализации проекта связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Они были оборудованы приборами динамического позиционирования.

Тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. Например, при помощи якорной баржи «Фортуна» или трубоукладчика «Академик Черский».