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​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов 

Банки.ру и ещё 7 1 час назад
​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,05% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 746,44 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,1% и равнялся 1 218,02 пункта.
Первую половину дня акции будут в «красной зоне», полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.
«Российский рынок акций вчера выглядел неплохо: практически все ликвидные бумаги на позитивном внешнем фоне подросли. Отличился даже «Газпром», снизившийся всего на 5,9% на дивидендном гэпе, при том, что дивидендная доходность составила 7,8%. Перспективы роста у «Газпрома» появятся только при существенном улучшении внешнего фона, а его мы пока не видим. После вчерашнего роста американских индексов на 0,9%, фьючерсы на них с утра снижаются на полпроцента. Так что откроемся мы сегодня примерно таким же снижением», — прогнозировал эксперт перед началом торгов.
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Комментарии
Рынки , Компании , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Алексей Антонов , Газпром , Московская биржа
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