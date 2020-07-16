​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов 

Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,05% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 746,44 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,1% и равнялся 1 218,02 пункта.

Первую половину дня акции будут в «красной зоне», полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов