Акции «Газпрома» подешевели почти на 6% 

Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в ходе торгов 15 июля снизилась почти на 6%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:51 мск стоимость одной акции российского газового холдинга снизилась на 5,65% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии — до 182,67 руб.

Капитализация компании составила 4,352 трлн руб.

Как сообщалось ранее, чистый убыток «Газпрома» по МСФО составил в январе — марте 2020 года 116,249 млрд руб. против чистой прибыли в размере 535,908 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка «Газпрома» сократилась за отчетный период на 24,1% и составила 1,74 трлн руб.