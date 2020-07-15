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Акции «Газпрома» подешевели почти на 6% 

Rambler News Service 48 минут назад
Акции «Газпрома» подешевели почти на 6%
Фото: ТАСС
Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в ходе торгов 15 июля снизилась почти на 6%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:51 мск стоимость одной акции российского газового холдинга снизилась на 5,65% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии — до 182,67 руб.
Капитализация компании составила 4,352 трлн руб.
Как сообщалось ранее, чистый убыток «Газпрома» по МСФО составил в январе — марте 2020 года 116,249 млрд руб. против чистой прибыли в размере 535,908 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка «Газпрома» сократилась за отчетный период на 24,1% и составила 1,74 трлн руб.
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Рынки , Компании , Газпром , Московская биржа
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