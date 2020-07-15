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Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти
Фото: Газета.Ru
Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Об этом пишет "Интерфакс".
Министр отметил, что дополнительные 500 тыс. б/с необходимы для удовлетворения внутреннего спроса.
Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.
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Рынки , Экономика , Интерфакс
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