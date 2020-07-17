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Курс валют от Центробанка: доллар и евро вырастут в выходные 

Свободная пресса и ещё 1 1 час назад
Курс валют от ЦБ РФ: доллар и евро вырастут в выходные
Фото: РИА Новости
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 18-20 июля.
Согласно данным регулятора, в выходные курс доллара от ЦБ составит 71,7139 рубля, что на 48 копеек больше установленного ранее. В свою очередь, евро будет стоить 81,6821. Валюта ЕС подорожает на 45 копеек по сравнению с курсом валют четверга.
Отметим, на открытии торгов на Московской бирже сегодня курс доллара вырос на 5 копеек относительно показателя предыдущего дня и составлял 71,59 рубля. Курс евро на открытии стал больше на 9 копеек и составлял 81,51 рубля.
В дальнейшем валюта США продолжила расти, и в четыре часа дня стоила 71,69 рубля. Евро в течение дня ещё прибавил в цене и в 16:00 стоил 81,85.
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