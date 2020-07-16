Белоруссия закупает у США вторую партию нефти 

Белоруссия в августе получит второй танкер с американской нефтью объёмом 80 тысяч тонн.
«По плану августовских поставок сегодня в американском порту Beaumont стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тысячами тонн нефти сорта White Eagle Blend (WEB). Срок прибытия в Клайпеду — 6-8 августа», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
Из литовского порта в Клайпеде по железной дороге нефть будет транспортирована на НПЗ «Нафтан» в Новополоцке.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что поставка американской нефти танкерами для нефтеперерабатывающих заводов республики является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой.