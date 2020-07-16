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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Что ждет рубль к осени
Курс доллара увеличился на 23 копейки — до 71,22 рубля.
Курс евро вырос на 24 копейки и составил 81,23 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
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