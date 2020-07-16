Ещё
Далее:
Читайте также:
Отключить рекламу
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Отключить рекламу
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
16.07
$
70.7998
–0.3277
€
80.8392
+0.2162
ММВБ
16.07 11:00
$
71.1625
–0.0375
€
81.1575
+0.0075
Forex
16.07 11:00
$
71.2310
–0.0026
€
81.2430
–0.0201
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.15
$
70.90
€
81.17
€
81.48
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.00
€
79.10
Индексы и котировки
Brent
43.42
–0.41
Золото
1805.01
–0.06
РТС
1219.26
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
16.07
1.1413
+0.0162
01.07
1.1251
13.07
05.07
21.06
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Комментарии
79
Все новости на карте
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Что ждет рубль к осени
Курс доллара увеличился на 23 копейки — до 71,22 рубля.
Курс евро вырос на 24 копейки и составил 81,23 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Белоруссия закупает у США вторую партию нефти
Рубль снижается к доллару и евро
Рубль снижается к доллару и евро
Рынки
,
Видео
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Турции оказался ненужен газопровод из России
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Газпрому больше некуда спешить
Пенсию повысят по максимальному показателю
Доллар может повторить 2008 год
Раскрыт мрачный прогноз для России
Видео
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика
Другое
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании
Недвижимость
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет
Компании
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет
Другое
00:45
США ввели новые санкции против России
Экономика
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
00:35
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Экономика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение