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Акции Twitter на предварительных торгах в США падают более чем на 5% после хакерской атаки 

Прайм 2 часа назад
Акции Twitter падают на 5% после хакерской атаки
Фото: fotolia.com/ Groenning
Акции компании Twitter на предварительных торгах в США падают в цене более чем на 5% после взлома соцсети хакерами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.44 мск акции компании на предторгах в США снижаются в цене на 5,24%, до 33,8 доллара за штуку.
В ночь на 16 июля неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
Техподдержка Twitter через несколько часов после появления сообщений о проблемах объявила, что большая часть аккаунтов доступна для публикации, но перерывы еще возможны. Основатель и глава Twitter Джек Дорси сообщил после инцидента, что компания предоставит информацию, когда у нее будет полное понимание произошедшего.
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Комментарии
Рынки , Билл Гейтс , Барак Обама , Джозеф Байден , Джек Дорси
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