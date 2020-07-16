Акции Twitter падают на 5% после хакерской атаки

Акции компании Twitter на предварительных торгах в США падают в цене более чем на 5% после взлома соцсети хакерами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.44 мск акции компании на предторгах в США снижаются в цене на 5,24%, до 33,8 доллара за штуку.

В ночь на 16 июля неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден , экс-президент Барак Обама , миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.