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На рынке нефти начались проблемы из-за Китая 

Lenta.ru и ещё 1 31 минуту назад
Китай продает купленную по низкой цене нефть
Фото: Reuters
Весной страна закупила рекордное количество дешевого топлива и сейчас начала его продавать, пишет Bloomberg. Порядка миллиона баррелей отправилось покупателям, которые обычно приобретают нефть на Ближнем Востоке или Африке.
Накопленная в резервах нефть начала поступать на рынок как раз в тот момент, когда участники сделки ОПЕК + готовятся нарастить добычу. При этом, уточняет агентство, Шанхайская международная энергетическая биржа не собиралась становиться региональным поставщиком нефти: запуск торговли фьючерсами в основном был нужен для популяризации юаня.
В середине июля ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти. Также выяснилось, что Россия оказалась нарушителем сделки, так что в следующем месяце ей придется сократить добычу нефти больше, чем предписано квотой по договоренности. Российская квота составляла 8,492 миллиона баррелей в сутки, но без учета газового конденсата, который официально не публикуется. Превышение составило 134 тысячи баррелей в сутки в течение двух месяцев.
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Рынки , Экономика , ОПЕК , Bloomberg
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