Российские индексы растут на открытии торгов 

Фондовые торги в РФ открылись в среду в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:13 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,79% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достиг 2 963,7 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени повысился на 0,85% — до уровня 1 270,89.

«Утром российские индексы… вряд ли получат достаточно драйверов для уверенного движения, но могут немного вырасти, отыгрывая восходящий тренд на американских и нефтяных площадках накануне, — прогнозировала перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — В течение сессии настроения будут задавать индексы деловой активности в секторах услуг Европы и США, а также первые данные о состоянии американского рынка труда за июль».

Золото «продолжает блестеть» и поднялось в цене до нового пика в 2 048 долларов за унцию, что позитивно для золотодобытчиков, добавляет эксперт.