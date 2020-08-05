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Российские индексы растут на открытии торгов 

Банки.ру и ещё 8 39 минут назад
Российские индексы растут на открытии торгов
Фото: ТАСС
Фондовые торги в РФ открылись в среду в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:13 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,79% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достиг 2 963,7 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени повысился на 0,85% — до уровня 1 270,89.

«Утром российские индексы… вряд ли получат достаточно драйверов для уверенного движения, но могут немного вырасти, отыгрывая восходящий тренд на американских и нефтяных площадках накануне, — прогнозировала перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — В течение сессии настроения будут задавать индексы деловой активности в секторах услуг Европы и США, а также первые данные о состоянии американского рынка труда за июль».

Золото «продолжает блестеть» и поднялось в цене до нового пика в 2 048 долларов за унцию, что позитивно для золотодобытчиков, добавляет эксперт.
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Рынки , Компании , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Елена Кожухова , Московская биржа
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