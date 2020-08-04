Эксперт оценил перспективы курса доллара в августе

«Если котировки Brent поднимутся выше $50 за баррель и закрепятся над этим уровнем, тогда доллар способен вернуться к курсу в 70 рублей. И даже к пятимесячному минимуму — 68 рублям», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, пока такой сценарий кажется слишком оптимистичным, и для его реализации нужно сочетание позитивных тенденций в мировой экономике и стабилизации отношений между США и КНР.

«Однако в данный момент экономическая динамика находится под угрозой проблемы коронавируса. А налаживанию американо-китайского диалога мешают предстоящие выборы президента США», — пояснил он.

Впрочем, добавил Бабин, на мировых рынках продолжатся ралли рисковых активов.