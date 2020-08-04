Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.80
$
74.00
86.70
86.69
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.50
88.20
Индексы и котировки Brent
43.85
+1.08 Золото
1976.25
+0.19 РТС
1257.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.08
1.1730
+0.0283
20.07
1.1448
31.07
23.07
09.07

Курс доллара: эксперт оценил перспективы курса доллара в августе 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Эксперт оценил перспективы курса доллара в августе
Фото: РИА Новости
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин оценил перспективы курса доллара в августе.

«Если котировки Brent поднимутся выше $50 за баррель и закрепятся над этим уровнем, тогда доллар способен вернуться к курсу в 70 рублей. И даже к пятимесячному минимуму — 68 рублям», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, пока такой сценарий кажется слишком оптимистичным, и для его реализации нужно сочетание позитивных тенденций в мировой экономике и стабилизации отношений между США и КНР.

«Однако в данный момент экономическая динамика находится под угрозой проблемы коронавируса. А налаживанию американо-китайского диалога мешают предстоящие выборы президента США», — пояснил он.

Впрочем, добавил Бабин, на мировых рынках продолжатся ралли рисковых активов.
Видео дня. Правительство снижает первоначальный взнос по льготной ипотеке
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Аналитик оценил ситуацию с долларом на валютном рынке Аналитик оценил ситуацию с долларом на валютном рынке В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть
Рынки , Дмитрий Бабин , БКС Брокер , "Российская газета" , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке
В РФ снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке
Падение рубля: россиянам советуют вложить деньги
Падение рубля: россиянам советуют вложить деньги
Рост на биржах Европы замедлился
Рост на биржах Европы замедлился
Что случилось с трубоукладчиком «Северного потока-2»
Что случилось с трубоукладчиком «Северного потока-2»
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение