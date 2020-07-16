В России нашли способ снизить цены на бензин

Для снижения биржевых цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Министерство энергетики решили увеличить минимальные объемов продаж бензина и дизтоплива до 11 процентов и 7,5 процента. Об этом говорится в совместном сообщении ведомств, размещенном на сайте Минэнерго.

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Этот способ через некоторое время позволит опустить и стоимость топлива в рознице или по крайней мере не допустить ее роста. Как отмечается в сообщении, в ведомствах также нашли возможным дальнейшее увеличение квот.

Другим важным изменением текущей практики станет распространение обязанности по продаже нефтепродуктов на всех нефтепереработчиков, а не только на тех, кто занимает доминирующее положение. Для контроля за исполнением требований введут меры ответственности.

Оформить решения в приказ обещают в кратчайшие сроки. Глава ФАС Игорь Артемьев заметил, что корректировка параметров реализации топлива на бирже назрела. Министр энергетики Александр Новак добавил, что приказ позволит избежать чрезмерной волатильности на рынке.

Помимо этого, стороны утверждают, что согласовали позицию по поводу возможной отмены запрета на импорт бензина, введенного в конце мая. Предложение направлено в правительство, однако в чем его суть, не уточняется.

Идея нынешнего решения была озвучена в ходе совещания по проблемам топливного рынка 30 июня под руководством замглавы Минэнерго Павла Сорокина . Там нефтяников просили в увеличить продажу бензина на бирже до 11 процентов от уровня производства, а дизтоплива — до 7 процентов.