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Впервые с 4 мая европейская валюта в ходе торгов на Московской бирже преодолела планку в 82 рубля. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, к 11.55 мск на торгах курс евро вырос на 0,65% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 82,02 рубля.

Последний раз евро поднимался до этой отметки 4 мая.

Курс американской валюты также вырос — до 71,89 рубля.