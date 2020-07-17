Впервые с 4 мая европейская валюта в ходе торгов на Московской бирже преодолела планку в 82 рубля. Об этом пишет ТАСС.
По данным издания, к 11.55 мск на торгах курс евро вырос на 0,65% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 82,02 рубля.
Последний раз евро поднимался до этой отметки 4 мая.
Курс американской валюты также вырос — до 71,89 рубля.
«Рамблер» писал, что ранее аналитик компании «Телетрейд» (TeleTrade) Петр Пушкарев заявил, что динамика бирж в США и Европе будет оказывать наиболее значительное влияние на курс рубля в июле. А директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков высказал мнение, что на российском рынке наблюдается отток спекулятивного капитала.