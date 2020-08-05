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Эксперты прогнозируют биткоину новый скачок в цене 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Биткоину спрогнозировали новый скачок в цене
Фото: Reuters
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду утром демонстрирует небольшой рост, консолидируясь перед новым скачком к более высоким отметкам, следует из данных торгов и комментариев опрошенных РИА Новости экспертов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.34 мск биткоин дорожает на 0,17%, до 11 312 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 0,03%, до 11 294 доллара. На долю биткоина приходится примерно 60,5% рынка.
В воскресенье цена биткоина впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению.

"Объемы торгов биткоином и хешрейт находятся на уровнях существенно выше, чем они были во времена криптолихорадки. Это говорит о хорошем потенциале актива", — рассказал глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Независимый эксперт Мансур Гусейнов считает, что цена криптовалюты постепенно готовится к новому скачку к более высоким отметкам.

"Биткоин продолжает торговаться в узком диапазоне, консолидируется перед следующим большим движением. Возможно, в ближайшее дни затишье продолжится, но я склонен считать, что после очень спокойных июня-июля, сейчас движение будет более активным", — отметил он.

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Комментарии
Рынки , Мансур Гусейнов , Госдума , РИА Новости
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