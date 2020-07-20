В РФ призвали не ждать ничего хорошего от деноминации

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В России расходы на деноминацию пока не оправдают себя, считает профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков . Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM. По его словам, «зачеркивание нулей» и выпуск новых денег не приведут ни к чему хорошему. В частности Юденков призвал не забывать, что деноминация 1960-х готов привела к тому, что за счет зачёркивания нулей произошел рост цен и в результате подорожали продукция сельского хозяйства и услуги, оказываемые населением и населению.

«Все так называемые обмены денег в период становления нашей новой экономики, в частности, павловская реформа и другие, кроме сумятицы и бестолковщины на самом деле ни к чему позитивному не привели, — сказал экономист. — В качестве официальной цели обычно провозглашалась борьба против оборота денег, накопленных незаконным путём. Утверждалось, что необходимо, чтобы мы вошли в новую жизнь с новыми деньгами, но эта цель также не была достигнута, поскольку на тот момент бывшие республики СССР входили в зону действия рубля и им удалось все свои капиталы превратить в доллары за счёт нашей экономики. Последняя деноминация 1998 года совпала с дефолтом по ГКО, который привёл к сильной девальвации рубля. В начале 1998 года 1 доллар стоил 5,9 рубля, а к концу года — уже почти 20 рублей. Деноминация совпала с девальвацией, и всё закончилось очень печально».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Юденков заявил, что в РФ нет никаких экономических причин для проведения деноминации.