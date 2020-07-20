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Биржи АТР закрылись разнонаправленно на внешней неопределенности и внутренних новостях 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись разнонаправленно
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника без единой динамики на фоне неопределенности вокруг саммита ЕС, при этом рынки Китая выросли на 2-3% на внутренних новостях, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 3,11% — до 3314,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,68%, до 2216,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,1% — до 25057,99 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,14%, до 2198,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,53%, до 6001,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,09%, до 22717,48 пункта.
Мировые трейдеры в начале недели следят за новостями из Европы, где затянулся саммит ЕС, на котором лидеры пытались договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета. Встреча стартовала в пятницу, шла все выходные и возобновится днем в понедельник.
"Приверженность лидеров ЕС продолжению переговоров и сообщения о готовности новых встреч, если сегодня не будет достигнуто соглашение, свидетельствует о желании создать фонд восстановления экономики в той или иной форме", — отметил стратег National Australia Bank Тапас Стриклэнд (Tapas Strickland), мнение которого приводит агентство Рейтер.
В то же время поддержку рынкам КНР оказали внутренние новости. Согласно сообщениям СМИ, регулятор банковской и страховой отрасли страны решил увеличить лимит инвестиций страховщиков в капитал компаний. Таким образом КНР пытается привлечь больше долгосрочных средств на рынок капитала.
"Повышение лимита инвестиций в капитал для страховщиков окажет очевидное положительное влияние в краткосрочной перспективе, поскольку принесет новые вливания средств на фондовый рынок", — сказал агентству аналитик AVIC Securities Чжэн Зичун (Zheng Zichun).
Инвесторы также обратили внимание на неоднозначную статистику из Японии, где объем экспорта в июне упал на 26,2% в годовом выражении, а импорта — на 14,4%. При этом аналитики ждали, что экспорт сократится на 24,9%, а импорт — на 16,8%.
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Комментарии
Рынки , ЕС , Reuters
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