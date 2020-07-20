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ЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля
ТАСС
и
ещё 2
49 минут назад
Фото: © РИА Новости. Алексей Сухоруков
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Банк России
установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 70,81 копейки, до 82,3902 рубля.
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