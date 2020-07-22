«Чтобы запустить все программы поддержки людей и экономики, мы пошли на существенное смягчение бюджетной политики. При снижении доходов расходы не сокращали, напротив, они даже выросли. Благодаря этому удалось смягчить последствия распространения коронавирусной инфекции в стране», — сообщил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
«Меры, которые мы принимали по инициативе президента для поддержки граждан и экономики, беспрецедентны и по сумме выделенных средств, и по охвату отраслей», — заявил он.