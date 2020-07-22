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Мишустин назвал беспрецедентными меры поддержки граждан и экономики

Банки.руиещё 27
35 минут назад
Комментарии28
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал беспрецедентными меры поддержки граждан и экономики в период пандемии.
«Чтобы запустить все программы поддержки людей и экономики, мы пошли на существенное смягчение бюджетной политики. При снижении доходов расходы не сокращали, напротив, они даже выросли. Благодаря этому удалось смягчить последствия распространения коронавирусной инфекции в стране», — сообщил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
«Меры, которые мы принимали по инициативе президента для поддержки граждан и экономики, беспрецедентны и по сумме выделенных средств, и по охвату отраслей», — заявил он.
Действия правительства по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции премьер-министр назвал «продуманными и проактивными». «Опирались на исследования и рекомендации российских специалистов, а также на мировой опыт», – добавил Михаил Мишустин.
Комментарии28
Рынки,Экономика,Видео,Михаил Мишустин,Госдума
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