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Повторится ли август 98-го: девальвация и деноминация разом 

Deita.ru и ещё 1 12 часов назад
Повторится ли август 98-го: девальвация и деноминация разом
Фото: Deita.ru
Ждёт ли Россию «чёрный месяц»
Тема деноминации рубля не спроста всколыхнула российское общество, считает известный экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
В своей новой статье на сайте информационного агентства «Аврора» эксперт рассказал о том, почему даже неподтверждённых официальными лицами слухов об «обнулении» денежных знаков в стране хватило для того, чтобы если и не повергнуть большинство россиян в ступор, то уж точно дёрнуть за ниточки, оставшиеся у граждан, переживших дефолт августа 98-го года.
Сравнения с тем временем и той обстановкой напрашиваются сами собой: что тогда, что сейчас Россия столкнулась с серьёзнейшим вызовом не только на ниве экономики, но и в социальной сфере. Нынешним российским властям предстоит выбрать путь, по которому дальше пойдёт наша страна — вырулит из кризиса обновлённой державой или откатится в разряд аутсайдеров.
При этом, как отмечает Хазин, граждане России, в отличие от, например, граждан США, уже не верят в быстрое прохождение кризиса или в то, что после нынешнего экономического спада всё очень быстро восстановится. По словам эксперта, дело обстоит ровно наоборот — страна ещё не оправилась от многолетней стагнации (начавшейся, по данным Хазина, ещё в последнем квартале 2012 года), как сейчас ей нужно преодолеть новый барьер в виде последствий пандемии.
В этой связи, отмечает эксперт, любые разговоры в элитных кругах о деноминации и тем более девальвации рубля воспринимаются народом очень остро. Люди прекрасно понимают, что с нынешним либеральным блоком в Минфине и Центробанке ожидать улучшения экономической ситуации не стоит. У россиян есть все основания готовиться к наихудшему сценарию, который сулит нам и возможная деноминация, и весьма вероятная девальвация.
Если представить, что оба этих шага будут реализованы в течение всего одного грядущего месяца, то предстоящий август действительно, как уже было обозначено некоторыми экспертами, можно с полной уверенностью уже сейчас нарекать «чёрным», ибо ничего другого в сложившихся обстоятельствах сильно подешевевшей нефти и ещё не окрепшего рубля ждать не приходится. Так что август 98-го может оказаться не самых худшим периодом в новейшей истории России.
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Рынки , Экономика , Экономика России , Михаил Хазин , Минфин , Центральный банк России , РИА "Дейта"
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