Евро и доллар подскочили в цене 

На сегодняшний день, 21 тюля, курс валют вновь начал расти в цене в отношении рубля.

Напомним, что на прошлой неделе доллар наконец начал падать в цене, однако в минувшую пятницу вновь начал расти. Доллар и евро на открытии торгов на этой неделе продолжили свой рост.

На сегодняшний день курс доллара поднялся на 25 копеек и стоит 71.96 рублей. Курс евро вырос еще больше, на 75 копеек и стоит 82.43 рубля. Соответственно, рубль подешевел на 0.62%. Такими темпами уже в ближайшее время доллар может подняться выше 72 рублей, чего уже давно не было. Аналитики делают не самый утешительный прогноз и считают, что курсы валют и дальше будут колебаться в цене, а доллар с большой вероятностью может продолжить расти.