Биржи Азии растут

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% — до 3316,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,27%, до 2222,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,88%, до 25529,02 пункта. Южнокорейский KOSPI понимался на 1,52%, до 2231,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,89%, до 6115 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,77%, до 22893,54 пункта.