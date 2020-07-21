Сегодня укрепление российской валюты может продолжиться 

Вчера с открытием европейских площадок внешний фон начал улучшаться, что мы в последние недели видели неоднократно. Причины этого объяснить трудно, но так или иначе после минусового открытия Индекс Мосбиржи сумел завершить торги процентным ростом. Рублевый индикатор рынка закрылся чуть выше отметки 2800 пунктов и тем самым вошел в зону сопротивления.

Внешний фон говорит о том, что сегодня откроемся мы плюсом. Действительно, американские фьючерсы прибавляют около полупроцента, в районе 43,5 долларов за баррель торгуется нефть.

Среди высоколиквидных бумаг отличился ВТБ , прибавив за день 6,6%. Драйвером роста послужила информация о начале сотрудничества с «Яндексом» в области создании финансовой экосистемы. Но это лишь повод. На недельном графике акций банка видно, что сейчас они пробивают сопротивление, что откроет дорогу на еще примерно 30-процентный рост. Кроме того, ВТБ с фундаментальной точки зрения — один из самых «дешевых» банков и это отставание он вполне может начать ликвидировать. Акции ВТБ пока стоит держать в портфеле.

Ждем продолжения, а может быть и ускорения роста акций Сбербанка . Теперь целью для них является район 222 рубля.

Поле некоторого застоя и снятия технической перекупленности возобновило рост золота. Нас не удивит, если котировки драгметалла в этом году обновят исторический максимум. Поэтому акции золотодобывающих компаний «Полюс», «Полиметалл» и «Петропавловск» стоит удерживать в среднесрочных портфелях.

Нефть также отскочила, но продолжает оставаться в коридоре 40-44 доллара за баррель. Не исключено, что если внешний фон продолжит улучшаться, то и нефть попробует вырваться из данного коридора вверх. Например, такая попытка может наблюдаться завтра в случае позитивной статистики от Минэнерго США по запасам.

Однако мы пока не видим поводов, которые надолго позволили бы закрепиться котировкам «черного золота» выше 45 долларов.

Не обошел внешний позитив и рубль, сумевший завершить день в паре с долларом в районе отметки 71,3. Сегодня укрепление российской валюты вполне может продолжиться. Ближайшей поддержкой по паре доллар-рубль выступит район 70-70,5, пробития вниз которого мы не ждем.

Что касается дальнейшего, то на рубль мы смотрим с пессимизмом, и не видим никаких оснований для реализации ряда высказанных прогнозов о том, что к концу года курс уйдет в район 60 руб за доллар.