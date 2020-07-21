Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.03
$
71.19
81.28
81.48
Прогноз
27.07 – 03.08
$
73.00
82.49
Индексы и котировки Brent
43.85
+0.02 Золото
1822.28
–0.00 РТС
1235.85
+1.62
Динамика валют
EUR / USD
21.07
1.1464
+0.0154
06.07
1.1310
17.07
09.07
25.06

Сегодня укрепление российской валюты может продолжиться 

Прайм 1 час назад
Вчера с открытием европейских площадок внешний фон начал улучшаться, что мы в последние недели видели неоднократно. Причины этого объяснить трудно, но так или иначе после минусового открытия Индекс Мосбиржи сумел завершить торги процентным ростом. Рублевый индикатор рынка закрылся чуть выше отметки 2800 пунктов и тем самым вошел в зону сопротивления.
Внешний фон говорит о том, что сегодня откроемся мы плюсом. Действительно, американские фьючерсы прибавляют около полупроцента, в районе 43,5 долларов за баррель торгуется нефть.
Среди высоколиквидных бумаг отличился ВТБ, прибавив за день 6,6%. Драйвером роста послужила информация о начале сотрудничества с «Яндексом» в области создании финансовой экосистемы. Но это лишь повод. На недельном графике акций банка видно, что сейчас они пробивают сопротивление, что откроет дорогу на еще примерно 30-процентный рост. Кроме того, ВТБ с фундаментальной точки зрения — один из самых «дешевых» банков и это отставание он вполне может начать ликвидировать. Акции ВТБ пока стоит держать в портфеле.
Ждем продолжения, а может быть и ускорения роста акций Сбербанка. Теперь целью для них является район 222 рубля.
Поле некоторого застоя и снятия технической перекупленности возобновило рост золота. Нас не удивит, если котировки драгметалла в этом году обновят исторический максимум. Поэтому акции золотодобывающих компаний «Полюс», «Полиметалл» и «Петропавловск» стоит удерживать в среднесрочных портфелях.
Нефть также отскочила, но продолжает оставаться в коридоре 40-44 доллара за баррель. Не исключено, что если внешний фон продолжит улучшаться, то и нефть попробует вырваться из данного коридора вверх. Например, такая попытка может наблюдаться завтра в случае позитивной статистики от Минэнерго США по запасам.
Однако мы пока не видим поводов, которые надолго позволили бы закрепиться котировкам «черного золота» выше 45 долларов.
Не обошел внешний позитив и рубль, сумевший завершить день в паре с долларом в районе отметки 71,3. Сегодня укрепление российской валюты вполне может продолжиться. Ближайшей поддержкой по паре доллар-рубль выступит район 70-70,5, пробития вниз которого мы не ждем.
Что касается дальнейшего, то на рубль мы смотрим с пессимизмом, и не видим никаких оснований для реализации ряда высказанных прогнозов о том, что к концу года курс уйдет в район 60 руб за доллар.
Видео дня. Как соцконтракты спасают малоимущих в регионах
Прайм: последние новости
Рубль перешел к снижению к доллару после старта торгов и продолжает терять позиции к евро Рубль перешел к снижению к доллару после старта торгов и продолжает терять позиции к евро Рубль вечером уверенно рос на решении S&P и внешнем позитиве Рубль вечером уверенно рос на решении S&P и внешнем позитиве Биржи Азии растут на динамике бирж США и надеждах по вакцине Биржи Азии растут на динамике бирж США и надеждах по вакцине
Комментарии
Рынки , Банк ВТБ , Сбербанк России , Яндекс , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участковые полиции получат жилье от муниципалитета
Участковые полиции получат жилье от муниципалитета
«Доллар будет за 65 копеек»: деноминацию рубля поддержали
«Доллар будет за 65 копеек»: деноминацию рубля поддержали
Россияне смогут купить токены в банках
Россияне смогут купить токены в банках
Кому повысят пенсию в октябре
Кому повысят пенсию в октябре
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Три страны начали отказываться от российской нефти
01:17
Три страны начали отказываться от российской нефти
Рынки Экономика
«Крах доллара неизбежен»
03:22
«Крах доллара неизбежен»
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение