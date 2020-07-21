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Рост цен на нефть превысил 2% на новостях вокруг вакцины от коронавируса 

Прайм 3 часа назад
2% превысил рост цен на нефть
Фото: © Сергей Захаров
Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста на фоне новостей вокруг разработки вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.28 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,54% — до 44,37 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,43% — до 41,8 доллара за баррель. В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI росли в цене на 2,52%, до 41,95 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов рост цен на нефть достигал 2,6-2,75%, что является максимальными внутридневными темпами с июня.
Оптимизм инвесторов связан, в частности, с новостями вокруг разработки вакцины от коронавируса. В понедельник британский медицинский журнал The Lancet сообщил, что вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцинация привела к выработке у испытуемых антител к COVID-19, отметили авторы разработки.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на итоги саммита ЕС. В ночь на понедельник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов — как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия — конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро — как субсидии, 360 миллиардов — как займы.
В то же время старший стратег по мировым рынкам Axicorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Блумберг, считает, что темпы восстановления цен на нефть, вероятно, останутся "вялыми" перед лицом реальных рисков для спроса со стороны коронавируса. "Существенных рисков больше, чем позитивных факторов", — сказал он.
Рынки по-прежнему беспокоит, что количество случаев заражения коронавирусом в мире продолжает увеличиваться. Как сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), общее число случаев заражения в мире превысило 14,3 миллиона человек, число жертв — 600 тысяч. Количество новых случаев заражения в США за сутки остается выше 60 тысяч, согласно данным университета Джонса Хопкинса.
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Комментарии
Рынки , ЕС , ВОЗ , Еврокомиссия , Bloomberg
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