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На открытии торгов в среду, 22 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара увеличился на 2 копейки — до 70,72 рубля.

Курс евро вырос на 7 копеек и составил 81,60 рубля.