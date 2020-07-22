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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: ТАСС
На открытии торгов в среду, 22 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара увеличился на 2 копейки — до 70,72 рубля.
Курс евро вырос на 7 копеек и составил 81,60 рубля.
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