Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.95
$
71.18
82.30
82.00
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.15
81.13
Индексы и котировки Brent
44.71
+0.07 Золото
1870.58
+0.10 РТС
1259.72
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.07
1.1582
+0.0251
08.07
1.1330
20.07
12.07
28.06

Цены на нефть коррекционно растут после снижения на статистике из США 

Прайм и ещё 7 24 минуты назад
Цены на нефть растут
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в четверг утром несколько растут в рамках коррекции после снижения, вызванного данными о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% — до 44,41 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,31% — до 42,03 доллара за баррель.
Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 17 июля выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижение на 2,1 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за неделю, согласно официальным данным, выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 11,1 миллиона баррелей в сутки. В результате снижение нефтяных котировок после выхода статистики превышало 1%.
Рынки продолжают оценивать перспективы по спросу на сырье в свете статистики по заражениям коронавирусом. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире уже превысило 15 миллионов человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса. Риски второй волны заражений негативно влияют на прогнозы восстановления мировой экономики, что сказывается и на ожиданиях по нефтяному спросу.
Прайм: последние новости
США увеличили в июле поставки нефти в Европу, вытесняя российскую нефть Urals США увеличили в июле поставки нефти в Европу, вытесняя российскую нефть Urals Рубль снижается в рамках коррекции после двух дней роста Рубль снижается в рамках коррекции после двух дней роста Tesla отчиталась о четвертом подряд прибыльном квартале Tesla отчиталась о четвертом подряд прибыльном квартале
Комментарии
Рынки , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе появятся новые деньги
В Европе появятся новые деньги
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
​ВТБ снизил ставку по кредитам наличными
​ВТБ снизил ставку по кредитам наличными
«Эти деньги банкиры просто вытаскивают из карманов россиян»
«Эти деньги банкиры просто вытаскивают из карманов россиян»
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
00:41
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Экономика
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Названы главные угрозы рублю
00:08
Названы главные угрозы рублю
Рынки Экономика
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение