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Стоимость золота и серебра обновила девятилетние максимумы 

Банки.ру и ещё 1 2 часа назад
Стоимость золота и серебра обновила девятилетние максимумы
Фото: ТАСС
Стоимость драгоценных металлов обновляет многолетние максимумы — котировки золота в начале дня во вторник, 21 июля, достигали 1 865,35 доллара за тройскую унцию (максимальное значение с 9 сентября 2011 года), цены на серебро поднимались до 22,81 доллара за унцию — до девятилетнего максимума. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные агентства Reuters. По сравнению с закрытием торгов в понедельник рост составлял почти 7%.
Стремительный рост котировок этих драгметаллов во многом связан с вниманием инвесторов к защитным активам на фоне новой волны пандемии коронавируса, опасений замедления экономического роста из-за этого.
По мнению аналитиков, цены поддерживают монетарные и фискальные стимулы со стороны ведущих финансовых регуляторов. После принятия лидерами ЕС решения о создании фонда поддержки экономики рыночный сантимент улучшился, участники рынков ждут и позитивного импульса от конгресса США, где обсуждаются новые меры государственной поддержки населения. Также активы биржевых фондов (ETF) находятся на максимумах. Как отмечают эксперты, приток инвесторов в ETF с физическим хранением серебра с начала года составил 35%, в золотые фонды — 26%.
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Рынки , ЕС , Reuters
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