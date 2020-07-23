Стоимость золота и серебра обновила девятилетние максимумы 

Стоимость драгоценных металлов обновляет многолетние максимумы — котировки золота в начале дня во вторник, 21 июля, достигали 1 865,35 доллара за тройскую унцию (максимальное значение с 9 сентября 2011 года), цены на серебро поднимались до 22,81 доллара за унцию — до девятилетнего максимума. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные агентства Reuters. По сравнению с закрытием торгов в понедельник рост составлял почти 7%.

Стремительный рост котировок этих драгметаллов во многом связан с вниманием инвесторов к защитным активам на фоне новой волны пандемии коронавируса, опасений замедления экономического роста из-за этого.