США вытесняют Россию с нефтяного рынка Европы

США увеличили в июле поставки нефти в Европу, вытесняя традиционные для местных переработчиков сорта, в том числе российский Urals, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на трейдеров и данные отслеживания движения судов Refinitiv Eikon.

По данным Refinitiv Eikon, отгрузки нефти из США в Европу в июле выросли впервые с начала действия соглашения ОПЕК+ в мае. Так, поставки американской нефти суммарно выросли на 600 тысяч тонн по сравнению июнем — до примерно 3,1 миллиона тонн. В июне поставки были приблизительно на уровне мая.

Как отмечает агентство, пока США наращивает экспорт, Россия работает над соблюдением сделки ОПЕК+, в результате чего поставки российской нефти в Европу планомерно снижаются с мая и уже упали до минимального значения за 20 лет. При этом европейские нефтеперерабатывающие заводы испытывают острый дефицит сырья и страдают от резкого падения маржи в связи с высокой конкуренцией за партии местных сортов. Многие из них вынуждены снизить загрузку на фоне слабой экономики, также отмечает агентство.

"Американская нефть давит на местные сорта. Но как только они (цены — ред.) снижаются, экспортеры еще больше режут планы поставок. Трейдеры опять на нервах платят премии. Но нефти все меньше и меньше", — сказал Рейтер трейдер на рынке Urals.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Целевой уровень добычи нефти как для России, так и для Саудовской Аравии в мае-июле составляет 8,492 миллиона баррелей в сутки. С августа этот показатель, по условиям сделки, увеличивается на 501 тысячу баррелей в сутки — до 8,993 миллиона до конца 2020 года.