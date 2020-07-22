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США вытесняют Россию с нефтяного рынка Европы 

Вероника Полынина и ещё 3 1 час назад
США вытесняют российскую нефть Urals из Европы, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Reuters.
В июле поставки американской нефти в Европу выросли на 600 тысяч тонн по сравнению с июнем — до 3,1 млн тонн. В июне поставки находились на уровне мая.
Американская нефть вытесняет традиционные для местных перерабатывающих заводов сорта, в том числе российскую Urals. Поставки из РФ планомерно снижаются с мая и уже достигли минимума за 20 лет, отмечает агентство.
При этом европейские переработчики испытывают острый дефицит сырья и страдают от резкого падения маржи в связи с высокой конкуренцией за партии местных сортов.
«Американская нефть давит на местные сорта. Но как только цены снижаются, экспортеры еще больше режут планы поставок. Трейдеры опять на нервах платят премии. Но нефти все меньше и меньше», — рассказал трейдер на рынке Urals.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о сокращении поставок российской нефти в страны балтийского региона: Польшу, Литву и Финляндию. По предварительным данным ценового агентства Argus, в июне поставки по морю в порты Литвы, Финляндии и Польши, достигали 72% от всего импорта нефти этих стран. Год назад поставки составляли около 65%. В июле текущего года российская нефть составит лишь 33% импорта.
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Рынки , Видео , Экономика , Reuters
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