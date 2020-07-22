Названы главные угрозы рублю

После того как в начале недели нефть начала дорожать, рубль последовал за ней, укрепившись с 71,3 единицы за доллар в понедельник до 70,7 в среду. Но аналитики предупреждают, что нынешние нефтяные котировки нельзя назвать устойчивыми. «Газета.Ru» выяснила, почему даже несмотря на в целом позитивный фон цены на нефть не могут стабилизироваться и что будет с рублем к концу лета.

Позитивные новости в начале этой недели позволили нефти заметно подрасти в цене: уже во вторник в ходе торгов Brent доходила до отметки $44,84 за баррель.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики в целом согласились, что для роста нефтяных котировок было достаточно много положительных сигналов. В частности, по мнению доцента кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Тамары Сафоновой, на настроении участников рынка сказалось заявление председателя Европейского совета Шарля Мишеля о том, что лидеры стран Евросоюза после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

в этом событии хорошо было буквально все: не только объемы фонда и его структура с учетом всех потребностей, но и согласованные действия всех стран, в особенности северных «консерваторов». С ней согласилась старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова , отметившая, что

Учитывая, что Европа является важным потребителем энергоносителей, в целом это событие дает основания поверить в расширение спроса на нефть.

Еще одним важным событием, хоть и случившимся на прошлой неделе, но от этого не меньше повлиявшим на нефтяные котировки, стало заявление мониторингового комитета ОПЕК+, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин . По мнению эксперта,

рынок позитивно воспринял новость о том, что квоты на добычу черного золота в августе вырастут меньше, чем это оговаривалось в апрельском соглашении: вместо 7,7 млн баррелей в сутки они закрепятся на уровне 8,2 млн «бочек» (сейчас это 9,7 млн).

Не удержались

Несмотря на все позитивные сигналы, баррель Brent не только не смог вырасти до психологически важной отметки в $45, но и не сумел закрепиться на уже достигнутом уровне: в ходе торгов в среду «бочка» этого сорта подешевела до $43,77 и, по мнению большинства опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков, продолжит дешеветь и дальше.

«Сегодня снова после роста в начале недели происходит коррекция на фоне возможного увеличения объемов в хранилищах США на последней отчетной неделе, — уверен старший аналитик БКС Виталий Громадин . 00 Также коррекция происходит на фоне опасений относительно второй волны эпидемии коронавируса. Президент Трамп вчера сообщил, что перед тем как вирусная обстановка станет лучше, сначала, вероятно, будет ухудшение».

«Июль не принесет инвесторам полного понимания того, какими темпами будет восстанавливаться экономика после вирусного удара и ослабнет ли само давление эпидемического фактора в глобальном формате», — согласился экономист «БКС Премьер» Антон Покатович

По мнению аналитика, свои коррективы могут внести локальные негативные новости по линии США-Китай, а также статистика по ключевым макрорегионам. В результате

в ближайшие недели нефть может подешеветь и остаться в диапазоне $38-42 за баррель.

А к более устойчивым уровням выше $40 нефть сможет вернуться только к концу третьего квартала этого года.

При этом во «Фридом Финанс» сохраняют прогноз о ценах на Brent на уровне $55 за баррель, но, по словам Александра Осина, этот показатель может быть достигнут только к концу 2020-го.

Немного позитивнее ситуацию на сырьевом рынке оценила Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари». Как указала аналитик, нефть уже вошла в устойчивый коридор $40-45 за баррель и в целом может продолжить движение к его верхней границе даже после начавшейся коррекции. Но чтобы Brent перескочила предел в $45, нужен яркий и стабильный спрос на сырье.

Рубль вслед за нефтью

Российская валюта поначалу стала расти вслед за нефтью, хоть и с небольшой задержкой. По словам Александра Осина из «Фридом Финанс», рубль немного запоздал из-за того, что вырос спрос на евро по отношению к доллару — для рубля это типичная ситуация. При этом специалист отметил, что его настораживает то, что вслед за частичным укреплением рубля не начали расти котировки акций российских компаний топливно-энергетического комплекса.

Но даже после того, как во вторник рубль на Мосбирже укрепился до 70,7 единицы за доллар после закрытия на уровне 71,33 в понедельник, российская валюта, скорее всего, начнет слабеть вслед за нефтью, уверены опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

в ближайшие полтора месяца курс рубля вернется в коридор 71-74 единицы за доллар США. Давить на рубль будет не только нефть, предполагает Антон Покатович из « БКС Брокер ». Аналитик видит риски в ослаблении счета текущих операций, вероятности реализации новых санкционных ограничений, дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ и последующем за этим оттоке капитала из российских активов. Все это приведет к тому, что

К упомянутым рискам Анна Бодрова из «Альпари» добавила дефицитный бюджет и стрессовые разговоры о его вероятном секвестре: по ее мнению, в таких условиях относительно здоровый курс составляет в районе 73 рублей за доллар.

Несмотря на вышеперечисленные риски, во «Фридом Финанс» считают, что к концу августа доллар с вероятностью 60% будет стоить в диапазоне 69,2-72,6 рубля, а вот у евро разбег гораздо больше: от 77,05 до 86,1 рубля.