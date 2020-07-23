Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
82.10
$
71.18
82.30
82.00
Прогноз
27.07 – 03.08
$
73.00
82.49
Индексы и котировки Brent
44.75
+0.36 Золото
1873.99
+0.24 РТС
1259.72
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.07
1.1591
+0.0261
08.07
1.1330
20.07
12.07
28.06

США вытесняют российскую нефть в Европе 

Русская Планета и ещё 1 1 час назад
США вытесняют российскую нефть в Европе
Фото: globallookpress.com
Соединенные Штаты увеличили поставки нефти в Европу в июле. При этом происходит выдавливание традиционных для местных переработчиков сортов, в том числе российского Urals.
По данным Refinitiv Eikon, США увеличили отгрузку нефти в Европу в июле впервые с начала действия новой сделки ОПЕК+. Поставки американской нефти суммарно выросли на 600 тысяч тонн по сравнению июнем.
Однако Россия работает, соблюдая условия сделки ОПЕК+, в результате чего поставки нефти в Европу планомерно снижаются. Сейчас экспорт российской нефти упал до минимального значения за 20 лет, пишет «ПолитЭксперт».
В мае текущего года страны-участницы соглашения «ОПЕК+» договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Видео дня. В России хотят определить «срок годности» жилых домов
Русская Планета: последние новости
Курс евро отдышался и вновь пополз вверх по отношению к рублю Курс евро отдышался и вновь пополз вверх по отношению к рублю Экономисты сошлись во мнении о деноминации и девальвации в России в августе Экономисты сошлись во мнении о деноминации и девальвации в России в августе Отечественное промышленное производство падает на 10% второй месяц подряд Отечественное промышленное производство падает на 10% второй месяц подряд
Рынки , Компании , Экономика , Цена на нефть , Экономика России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ попросит право ограничивать комиссии за переводы
ЦБ попросит право ограничивать комиссии за переводы
Названы «золотые правила» для будущих заемщиков
Названы «золотые правила» для будущих заемщиков
Германия встала на защиту «Северного потока-2»
Германия встала на защиту «Северного потока-2»
Мишустин объяснил смысл олигархов
Мишустин объяснил смысл олигархов
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
00:41
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Экономика
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Названы главные угрозы рублю
00:08
Названы главные угрозы рублю
Рынки Экономика
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение