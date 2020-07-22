Индекс Мосбиржи продолжил рост 22 июля 

Индекс Мосбиржи по итогам дневных торгов в среду вырос на 0,32%, до 2834,64 пункта, РТС, напротив, снизился на 0,37%, до 1255,1 пункта. Доллар к рублю на 19:30 мск вырос на 0,58%, до 71,11 рубля, евро — на 0,97%, до 82,31 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent к вечеру вырос на 0,51%, до $44,1 за баррель.

Несмотря на то, что в среду на российском рынке акций продолжился рост, уровень оптимизма в настроениях несколько сократился.

"Нефтяные цены перешли к снижению, на европейских площадках фиксация прибыли. Короткое ралли в сырьевых активах на этой неделе основывалось не на фундаментальном позитиве, а в основном на ослаблении позиций доллара на мировом рынке", — отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Прогноз на четверг

Актуальные риски в виде введения повторных карантинных мер в ряде штатов США и других странах, а также в геополитической сфере, могут сменить настроения инвесторов на негативные. Кроме того, завтра это может сделать и статистика. Александр Бахтин выделил публикацию августовского индекса потребительского климата Германии (Gfk) и недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи сформируется в пределах 2770-2840 пунктов, курс рубля к доллару — 70,5-72 рублей.

Александр Осин из"Фридом Финанс" также считает, что риски снижения рынка на следующей неделе вновь выросли. "Однако рынок пока остается в растущем дневном тренде и завтра преобладают шансы его повышения", — добавил он.

Целевые диапазоны четверга "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2800-2880 пунктов и 70,15-71,45 рубля соответственно.