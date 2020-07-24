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Цена золота побила девятилетний рекорд 

Вероника Полынина и ещё 5 6 минут назад
Цена золота побила девятилетний рекорд
Фото: Reuters
Цена золота поднялась выше 1900 долларов за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже Comex.
К 16.04 мск тройская унция золота подорожала на 0,6%, достигнув 1902 доллара.
Уже к 16.10 рост немного замедлился, и золото скорректировалось до 1899,3 доллара за тройскую унцию.
На фоне роста цены на золото акции крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» на Московской бирже росли более чем на 3,6% и достигали 15024,5 рубля за бумагу.
Ранее, как писал «Рамблер», вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский высказал мнение, что до конца лета 2020 года цена тройской унции золота превысит исторический максимум в 1920 долларов. По его словам, рост спроса объясняется осведомленностью людей о спасительности золота во время кризисов.
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Рынки , Алексей Вязовский , Московская биржа , ИТАР-ТАСС
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