Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.30
$
70.70
82.60
82.38
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.50
82.00
Индексы и котировки Brent
44.56
–0.96 Золото
1880.85
–0.10 РТС
1255.10
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.07
1.1589
+0.0259
08.07
1.1330
20.07
12.07
28.06

Биржи АТР закрылись в основном минусе на обострении отношений между США и КНР 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением индексов на фоне новостей вокруг отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,24% — до 3325,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02%, до 2250,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,82%, до 25263 пунктов. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,56% — до 2216,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,32%, до 6075,1 пункта. Биржа Японии была закрыта в четверг в связи с выходным днем. В среду японский Nikkei 225 снизился на 0,58% — до 22751,61 пункта.
Трейдеров беспокоит очередной виток напряженности в отношениях между США и Китаем. Ранее на текущей неделе Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, о чем сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус. В МИД КНР заявили, что Китай примет решительные меры, если Вашингтон не изменит свое решение. Позднее президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США вслед за генконсульством в Хьюстоне.
"Напряженность между США и Китаем не является сюрпризом. На мой взгляд, на рынке мы видели нормальную фиксацию прибыли", — полагает в свою очередь аналитик Societe Generale Фрэнк Бензимра (Frank Benzimra), слова которого приводит агентство Рейтер.
С пессимизмом трейдеры отреагировали на статистику из Южной Кореи: ВВП страны во втором квартале сократился на рекордные с 1998 года 3,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами на фоне вспышки COVID-19. В годовом выражении показатель сократился на 2,9%. Аналитики ждали снижения на ВВП страны на 2% в годовом выражении и на 2,3% — в квартальном. Это уже второй подряд квартал спада в экономике страны, что означает ее вступление в рецессию. Таким образом, как отмечают СМИ, в том, что касается рецессии, Южная Корея присоединилась к другим странам Азии, в частности, к Японии, Таиланду и Сингапуру.
В то же время рост на бирже Гонконга произошел на фоне коррекции после того, как днем ранее было зафиксировано падение на 2,5% на опасениях вокруг коронавируса.
Видео дня. В России хотят определить «срок годности» жилых домов
Прайм: последние новости
Рубль незначительно меняется в начале торговой сессии после двух дней роста Рубль незначительно меняется в начале торговой сессии после двух дней роста Евро торгуется у максимума с 2018 года после статистики из Германии Евро торгуется у максимума с 2018 года после статистики из Германии США увеличили в июле поставки нефти в Европу, вытесняя российскую нефть Urals США увеличили в июле поставки нефти в Европу, вытесняя российскую нефть Urals
Комментарии
Рынки , Морган Ортагус , Дональд Трамп , МИД , Госдеп США , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль оценил угрозы санкций США по «Севпотоку-2»
Кремль оценил угрозы санкций США по «Севпотоку-2»
Эксперт заявил о неизбежной девальвации рубля
Эксперт заявил о неизбежной девальвации рубля
ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний
ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний
Медведев: спрос в РФ восстановится в ближайшее время
Медведев: спрос в РФ восстановится в ближайшее время
Видео
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
00:41
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Экономика
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Названы главные угрозы рублю
00:08
Названы главные угрозы рублю
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение