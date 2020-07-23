Биржи АТР закрылись в минусе

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением индексов на фоне новостей вокруг отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,24% — до 3325,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02%, до 2250,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,82%, до 25263 пунктов. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,56% — до 2216,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,32%, до 6075,1 пункта. Биржа Японии была закрыта в четверг в связи с выходным днем. В среду японский Nikkei 225 снизился на 0,58% — до 22751,61 пункта.

Трейдеров беспокоит очередной виток напряженности в отношениях между США и Китаем. Ранее на текущей неделе Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, о чем сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус . В МИД КНР заявили, что Китай примет решительные меры, если Вашингтон не изменит свое решение. Позднее президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США вслед за генконсульством в Хьюстоне.

"Напряженность между США и Китаем не является сюрпризом. На мой взгляд, на рынке мы видели нормальную фиксацию прибыли", — полагает в свою очередь аналитик Societe Generale Фрэнк Бензимра (Frank Benzimra), слова которого приводит агентство Рейтер.

С пессимизмом трейдеры отреагировали на статистику из Южной Кореи: ВВП страны во втором квартале сократился на рекордные с 1998 года 3,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами на фоне вспышки COVID-19. В годовом выражении показатель сократился на 2,9%. Аналитики ждали снижения на ВВП страны на 2% в годовом выражении и на 2,3% — в квартальном. Это уже второй подряд квартал спада в экономике страны, что означает ее вступление в рецессию. Таким образом, как отмечают СМИ, в том, что касается рецессии, Южная Корея присоединилась к другим странам Азии, в частности, к Японии, Таиланду и Сингапуру.

В то же время рост на бирже Гонконга произошел на фоне коррекции после того, как днем ранее было зафиксировано падение на 2,5% на опасениях вокруг коронавируса.