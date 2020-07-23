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Yahoo News Japan (Япония): нефть может круто повернуть назад к резкому удешевлению 

ИноСМИ 1 час назад
«Обратный разворот»: крах нефти никого не удивит
Фото: REUTERS/Faisal Al Nasser
Обстановка на мировом нефтяном рынке накаляется, считает эксперт Yahoo News Japan (Япония) . Некоторые страны не выполняют условия соглашения по сокращению добычи нефти, да и Америка продолжает играть деструктивную роль. Поэтому цена нефти в 20 долларов за баррель не должна быть неожиданностью.
15 июля ОПЕК и неприсоединившиеся к ней страны во главе с Россией договорились о том, что с августа нынешнего года сокращают суммарный объем снижения добываемой ими нефти с сегодняшних 9,6 миллиона баррелей в день до 7,7 миллиона. Таким образом, державшийся с 9 апреля курс на уменьшение добычи нефти сделал неожиданный кульбит в сторону увеличения ее производства. Что же стало причиной этого разворота?
Прежде всего, робкие признаки роста нефтяных котировок.
Изначальное снижение добычи на 9,6 миллионов баррелей в день должно было действовать с 1 мая по конец июня этого года. После этого объем снижения постепенно должен был быть ослаблен до 7,7 миллиона баррелей в конце нынешнего года и до 5,8 миллиона в период с января 2021 до конца апреля 2022 года.
Как известно, до этого на состоявшемся в июне в режиме видеоконференции министерском заседании мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) было договорено продлить уменьшение добычи на 9,6 миллиона баррелей до конца июля, поскольку комитет посчитал, что мировой спрос на нефть восстановился пока недостаточно. На этой встрече главные участники группы ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия, как и ожидалось, данное соглашение поддержали. Остальные члены объединения последовали за ними.
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман тогда высказался так: «В последние несколько недель ощущается некоторое восстановление активности на мировом рынке нефти после его резкого падения в связи с закрытием городов и снижением мировых авиаперевозок из-за пандемии коронавируса, но этого пока недостаточно для смягчения ограничений». Саудовская Аравия и Россия потребовали от Ирака, Нигерии и Казахстана, не соблюдавших точно достигнутых договоренностей, в одностороннем порядке «обнулить» допущенное превышение согласованных объемов добычи в течение августа и сентября. Однако до сих пор остаются серьезные сомнения в том, что упомянутые страны-нарушители выполнят эти требования.
Более того, если тогда были бы ослаблены ограничения по добыче нефти, то и у стран-членов ОПЕК тоже мог возникнуть соблазн допустить превышение установленных им квот.
Сейчас ситуация, по мнению ОПЕК+, несколько изменилась. И вот на нефтяной рынок могут попасть дополнительные 1,9 миллиона баррелей нефти в день. Нельзя исключать того, что с учетом текущего момента они могут серьезно негативно повлиять на динамику нефтяных цен.
В США отмечается повторная волна коронавируса, которая затрагивает промышленно развитые южные штаты. Спрос на нефть внутри Америки по-прежнему демонстрирует тенденцию к ослаблению. По данным, опубликованным Министерством энергетики США 15 июля, еженедельное сокращение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в Америки составило 9,276 миллиона баррелей и оказалось самым большим за последние 9 недель. Спрос на нефтепродукты в США составляет 18,48 миллиона баррелей в день, что на 10% ниже среднего уровня за последние 5 лет. Это, правда, некоторое улучшение ситуации по сравнению с первой половиной апреля, когда тот же спрос составлял только половину от среднегодового показателя. Потребление бензина сократилось на 10%, а авиакеросина — на 26%. Обращает на себя внимание низкая загрузка нефтеперерабатывающих предприятий — 78,1% (правда, в первой половине мая она вообще была на уровне 60%). Такое в США наблюдается только во время стихийных бедствий типа ураганов и наводнений.
Лето и связанный с ним активный автомобильный сезон облегчения нефтяной отрасли США не принесли. Резкое падение спроса на топливо приводят к тому, что нефтеперерабатывающие предприятия работают «в пустоту», себе в убыток. В отличие от аналитиков, нефтезаводы первыми чувствуют неблагоприятную конъюнктуру по вялым заказам бензоколонок и других сбытовых точек. В этой связи они снижают свои мощности, не ожидая в ближайшей перспективе восстановления нормального спроса. Специалисты утверждают, что его уровень, определившийся в связи с пандемией, даже в случае отступления коронавируса к прежним показателям быстро не вернется.
Внимание экспертов привлекает и еще одно важное обстоятельство. Собственная добыча нефти в США, упавшая в период до мая значительно больше, чем ожидалось, в июне месяце так нормально и не восстановилась. Фьючерсные цены на нефть марки WTI ниже 40 долларов не позволяют сланцевым компаниям рассчитывать на прибыль.
Хотя рынок ценных бумаг в США и переживает некоторое оживление, к росту цен на нефть это вряд ли приведет. В нефтяных фьючерсах в последнее время возрастает спекулятивная составляющая, в значительной степени вызванная искусственными причинами — избытком ликвидности в результате осуществляемого Федеральной резервной системой т.н. «количественного смягчения», т.е. выброса в оборот огромного количества денег. Они-то искусственно и подогревают нефтяной рынок.
Реальный же мировой рынок нефти и нефтепродуктов далеко еще не восстановился. На глазах происходит углубление разрыва между реальной экономикой и спекулятивным рынком ценных бумаг. Сложностей добавляет не останавливающаяся в мире, и, прежде всего, в США, пандемия коронавируса. Падает личное потребление в домохозяйствах.
Все это встает непреодолимыми препятствиями на пути восстановления американской и мировой экономики.
По мере того, как к осени может произойти коррекция рынка ценных бумаг в сторону сближения с реальными товарными рынками, нельзя исключать, пусть и временного, «обратного разворота» нефтяных цен в сторону отметки порядка 20 долларов за баррель. И это не будет для нас большой неожиданностью.
Комментарии японских читателей
leo
Для нас, японцев, полностью сидящих на импортируемой нефти, снижение ее мировых цен было бы праздником! Нет нам никакого дела до этих стран-производителей!
ast
Так-то нефть не такая уж и дорогая. Это наше правительство накручивает на нее сумасшедшие налоги! Красная цена бензина сейчас 80-100 иен за 1 литр. А правительство и олигархи дерут почти вдвое дороже!
scr
В энергетике нельзя зависеть от одной нефти. Посткоронавирусный мир должен очнуться и усиленно разрабатывать новые источники энергии.
stb
Благодаря коронавирусу я столько денег сэкономил в этом году на бензине и платных дорогах! Так бы всегда!
dee
А Америка-то постепенно сдувается! Не такая уж она и мощная. Людей не обманешь! Как ты заставишь бедняков и безработных раскатывать по американским хайвэям? Вот и работают у них нефтеперерабатывающие заводы вполсилы. Это при их-то дешевом бензине!
cbabc
Надо пересаживаться на «Теслу». Да что-то она не очень доступна. Опять же нужна электроэнергия. А это те же деньги. В общем, куда ни кинь, простому человеку все клин!
lex
В Японии правительство только и умеет, что обирать народ налогами до нитки!
konatsu
Нужно готовиться к тому, что пандемия коронавируса еще очень долго будет нам аукаться в том, что касается цен на нефть.
tateyama
Сокращение потребления разорит Америку. Ведь нефтяные скважины отключить нельзя. Даже если нефть не продается, добывать ее американцам придется себе в убыток!
tam
Хорошая мысль о спекулятивной составляющей во всех этих фьючерсах на нефть и роли Федеральной резервной системы США в ее разогреве!
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Рынки , Статьи , Экономика , ФРС , ОПЕК , Yahoo
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