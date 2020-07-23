Российские индексы 23 июля продолжили рост

Российские индексы в четверг продолжили восходящую динамику, несмотря на ухудшающиеся настроения. Так, индекс Мосбиржи по тогам дневных торгов вырос на 0,6%, до 2851,79, РТС — на 0,52%, до 1261,62 пункта. Доллар к рублю на 19:20 мск вырос на 0,24%, до 71,23 рубля, евро — на 0,67%, до 82,73 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сохранил уровни предыдущего дня — в районе $44,2 за баррель.

В четверг российский рынок акций продолжил умеренный подъем, между тем, внешний фон демонстрирует постепенное сокращение уровня оптимизма. Причина тому — "вирусный" и геополитический новостной фон. Так, США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне, пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин

Беспокоит инвесторов и выходящая статистика, согласно которой число заявок на пособие по безработице в США (1,42 млн) не только не оправдало прогноз (1,32 млн), но и выросло впервые с апреля.

"Восстановление рынка труда идет крайне медленно, что снижает оптимизм в отношении потребительского спроса в США. С одной стороны, слабая статистика по рынку труда оказывает давление на фондовые индексы, с другой — повышает вероятность дополнительного экономического стимулирования, что поддерживает развитие восходящей тенденции", — пояснил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

"Рынок с интересом воспринял новость о том, что McDonald"s начала осваивать формат ресторана, расположенного на территории торговых залов супер— и гипермаркетов. При этом партнером сети выступил крупнейший российский оператор розницы X5 Retail Group", — добавил Осин.

Акции НЛМК также выросли на 0,69%.

"Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" в январе — июне сократилась в 2,17 раза год к году и составила $366 млн Однако позитивными для рынка оказались прогнозы восстановления спроса во втором полугодии", — пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Прогноз на пятницу

В преддверии выходных на рынке может возобладать осторожность и часть инвесторов может зафиксировать прибыль, считает Александр Бахтин. Из важных событий завтрашнего дня — заседание Банка России . Также в пятницу стоит обратить внимание на предварительные июльские PMI в производстве и секторе услуг Германии, Еврозоны, США.

По оценкам "БКС Премьер", завтра индекс Мосбиржи сформируется в пределах диапазона 2800-2860 пунктов, курс рубля к доллару — 70,8-72 рубля.

Целевые диапазоны закрытия пятницы "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2815-2890 пунктов и 70,80-71,95 рубля соответственно.