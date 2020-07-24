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Биржи Азии снижаются вслед за индексами США и на фоне геополитических рисков 

Прайм 1 час назад
Биржи Азии снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу опускаются, при этом биржи Китая падают на 2-3%, на фоне динамики бирж США и напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 2,25% — до 3250,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,96%, до 2184,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 1,83%, до 24801,69 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,58%, до 2203,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,18%, до 6022,3 пункта.
Биржа Японии остается закрытой в пятницу второй день подряд в связи с выходным днем. В среду японский Nikkei 225 снизился на 0,58% — до 22751,61 пункта.
Американские фондовые индексы в четверг показали заметное снижение — на 1,2-2,3% после выхода статистики по рынку труда. Согласно официальным данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 18 июля выросло до 1,416 миллиона при прогнозе в 1,3 миллиона. Это первый рост индикатора после 15 недель снижения с рекордного значения с конца марта в 6,87 миллиона.
Риски вокруг отношений США и КНР также сдерживают настроения инвесторов. Ранее Пекин потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Объявление следует после того, как США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне, МИД КНР в ответ назвал такое решение политической провокацией и пригрозил ответными мерами.
Ситуация с коронавирусом остается в центре внимания рынков. Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), всего в мире зафиксировано более 15 миллионов случаев заражения COVID-19. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 7 948 513 и Европе — 3 147 860. По данным СМИ, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 4 миллиона.
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Рынки , МИД , ВОЗ
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