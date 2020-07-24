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Биржи АТР закрылись в минусе на обострении отношений между США и КНР 

Прайм 27 минут назад
Биржи АТР закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением индексов, лидерами падения стали рынки Китая на фоне новостей вокруг отношений страны с США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,9% — до 3196,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 5%, до 2138,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,2%, до 24705,33 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,71% — до 2200,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,16%, до 6024 пунктов. Биржа Японии была закрыта с четверга в связи с национальным праздником. В среду японский Nikkei 225 снизился на 0,58% — до 22751,61 пункта.
Ключевым фактором, который увел рынки вниз, стали новости вокруг отношений между США и Китаем. В пятницу Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Ранее на текущей неделе США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
"Падение рынка связано, в основном, с опасениями по поводу растущей напряженности между Китаем и США", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Central China Securities Чжана Гана (Zhang Gang).
Инвесторы в Азии также обратили внимание на то, что основные биржевые индексы США закрылись в четверг снижением в пределах 2,3% на данных о неожиданном росте числа заявок на пособие по безработице в США за неделю впервые с весны.
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Комментарии
Рынки , Морган Ортагус , МИД , Госдеп США , Reuters
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