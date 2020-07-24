Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Цена золота приблизилась к историческому максимуму

РИА Новости
1 час назад
Комментарии
Цена золота в пятницу вечером превысила 1900 долларов за унцию впервые с сентября 2011 года, приблизившись к историческому максимуму, свидетельствуют данные торгов.
Цена золота приблизилась к историческому максимуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По состоянию на 16.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,74%, или на 13,35 доллара - до 1902,95 доллара за тройскую унцию. Таким образом, показатель приближается к историческому максимуму в 1911,6 доллара за унцию, установленному в сентябре 2011 года. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,41% - до 22,663 доллара за унцию.
Комментарии
Рынки,Экономика
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress