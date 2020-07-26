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Американо-китайские отношения ударят по рублю на следующей неделе 

Майк Габриелян 1 час назад
Аналитики заявили, что нарастающий конфликт Китая и США негативно отразится на курсе рубля уже на следующей неделе. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Эксперты отмечают, что Вашингтон вновь решил обострить отношения с КНР. Госсекретарь Майк Помпео на днях назвал Китай тоталитарным государством, которое перешло все границы. Кроме того, США закрыло консульство Китая в одном из городов, Пекин ответил аналогично. Теперь конфликт грозит мировой экономике.
«Это создаёт риски срыва множества соглашений, включая торговое, что негативно скажется как на экономике Китая и США, так и на мировой торговле», — считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
Он уверен, что и России нельзя игнорировать тревожные новости.
«Есть и риски того, что из-за торговой войны в мире начнет падать спрос на нефть. На рынке сформируется избыточное предложение, которое приведет к падению котировок. Если повторится сценарий 2015−2016 годов, мы можем увидеть цены в районе 40 долларов за баррель и ниже. В этих условиях рубль может начать активно слабеть. Потому что мы лишимся валютной подпитки», — заявил Кочетков.
При этом экономист отметил, что Россия может и выиграть от конфликта, заместив американский экспорт в КНР своими поставками нефти, газа, зерна и мяса.
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Главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов также считает, что торговая война способна вызвать обрушение цен на нефть и последующий обвал курса рубля.
«Сама по себе эскалация торговых войн приводит к бегству от риска на финансовых рынках и повышает вероятность рецессии в мировой экономике», — заявил он.
Абрамов считает, что инвесторы будут распродавать валюты развивающихся стран и переходить в резервные валюты — доллар, евро, иену, швейцарский франк.
Сейчас нефть стоит около 43 долларов за баррель Brent. Курс доллара в пятницу вырос до 71,73, курс евро прибавил почти 70 копеек, до 83,55,
Ранее «Рамблер» сообщал, что Украине прогнозируют критический обвал экономики.
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Рынки , Видео , Экономика , Андрей Кочетков , Александр Абрамов , АПБ "Солидарность"
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