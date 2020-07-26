Китай и США могут обвалить курс рубля 

Ситуация для курса рубля на уходящей неделе складывалась не самым лучшим образом из-за негативного внешнего фона. Доллар слабел на глобальном рынке Forex, но это не помогло российской валюте. Курс доллара в пятницу вырос до 71,73, курс евро прибавил почти 70 копеек до 83,55.

«США вновь идут на обострение отношений с Китаем. Госсекретарь США Майк Помпео выступил с речью, в которой, по сути, назвал Китай тоталитарным государством, которое перешло границы дозволенного. Это создаёт риски срыва множества соглашений, включая торговое, что негативно скажется как на экономике Китая и США, так и на мировой торговле», — комментирует новости курса доллара ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Как поясняет эксперт, при всех своих преимуществах «россиянин» не может игнорировать столь тревожные новости. Впрочем, от более сильного ослабления его защищает налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. Также фактором поддержки остаётся нефть, которая хоть и перестала дорожать, но удерживается на относительно комфортных значениях около 43 долларов за баррель Brent.

Что касается прогнозов, на предстоящей неделе рынок будет пристально следить за развитием ситуации в американо-китайских отношениях. Если стороны пойдут по пути дальнейшей конфронтации, то это негативно скажется на всём спектре рискованных активов, а доллар может подняться выше отметки 72,0 рублей.