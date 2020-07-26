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Китай и США могут обвалить курс рубля 

Свободная пресса 1 час назад
Китай и США могут обвалить курс рубля
Фото: Reuters
Ситуация для курса рубля на уходящей неделе складывалась не самым лучшим образом из-за негативного внешнего фона. Доллар слабел на глобальном рынке Forex, но это не помогло российской валюте. Курс доллара в пятницу вырос до 71,73, курс евро прибавил почти 70 копеек до 83,55.
«США вновь идут на обострение отношений с Китаем. Госсекретарь США Майк Помпео выступил с речью, в которой, по сути, назвал Китай тоталитарным государством, которое перешло границы дозволенного. Это создаёт риски срыва множества соглашений, включая торговое, что негативно скажется как на экономике Китая и США, так и на мировой торговле», — комментирует новости курса доллара ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
Как поясняет эксперт, при всех своих преимуществах «россиянин» не может игнорировать столь тревожные новости. Впрочем, от более сильного ослабления его защищает налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. Также фактором поддержки остаётся нефть, которая хоть и перестала дорожать, но удерживается на относительно комфортных значениях около 43 долларов за баррель Brent.
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Что касается прогнозов, на предстоящей неделе рынок будет пристально следить за развитием ситуации в американо-китайских отношениях. Если стороны пойдут по пути дальнейшей конфронтации, то это негативно скажется на всём спектре рискованных активов, а доллар может подняться выше отметки 72,0 рублей.
«В паре с евро, кроме фактора слабых аппетитов к риску, также проявляется влияние силы самой европейской валюты. Программы экономической поддержки в Европе отличаются от американских тем, что их финансирование планируется преимущественно за счёт заимствования на свободном рынке, а не через «печатный станок», как это делает ФРС. Поэтому евро укрепляется как против доллара, так и против рубля», — дает прогноз курса евро Андрей Кочетков.
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Рынки , Экономика , Андрей Кочетков , ФРС
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