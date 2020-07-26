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Эксперт сказал, когда доллар дойдет до 75 

Свободная пресса и ещё 1 27 минут назад
«Доллар дойдет до 75»
Фото: ТАСС
Российский рубль в паре с долларом на уходящей неделе снова подошел к важному уровню 72. После решения Банка России о снижении ключевой ставки на 25 б.п. снижение рубля продолжилось.
При этом в тексте заявления ЦБ указал на то, что дезинфляционные риски сейчас превалируют над инфляционными, что дает возможность регулятору и в дальнейшем рассматривать вопрос о снижении ключевой ставки. Как полагает ведущий аналитик QBF Олег Богданов, скорее всего, ЦБ в этом году еще раз снизит ставку, и уровень в 4% будет близок к нейтральному.
«Понятно, что снижение ставки ведет к уменьшению премии по операциям кэрри-трейд, поэтому интерес к рублевым инструментам у инвесторов снижается. Думаю, что эта тенденция сохранится и на следующей неделе», — комментирует новости курса доллара Олег Богданов.
«Рубль будет постепенно слабеть к основным валютам. В паре доллар-рубль важнейшим сопротивлением является уровень 72-72.40. Если доллару удастся пройти это значение, то уже на следующей неделе мы можем увидеть курс рубля в районе 73-73.5 с целями в районе 75», — дает прогноз курса доллара аналитик QBF.
Видео дня. Эксперты считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку
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Комментарии 5
Рынки , Личный счет , Экономика , Олег Богданов , Центральный банк России
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