Невероятный рост: Курс биткойна преодолел рубеж

Курс биткойна в понедельник впервые с начала июня этого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap по состоянию на 6:30 мск.

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, составила $185,83 млрд

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".