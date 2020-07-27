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Курс биткойна поднялся выше $10 тыс. 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Невероятный рост: Курс биткойна преодолел рубеж
Фото: © EPA-EFE/SEDAT SUNA
Курс биткойна в понедельник впервые с начала июня этого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap по состоянию на 6:30 мск.
Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, составила $185,83 млрд
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".
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