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Биржи АТР закрылись в основном ростом после падения ранее 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно в плюсе в рамках коррекции после распродаж в минувшую пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,26% — до 3205,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 2144,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,4%, до 24603,26 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,79% — до 2217,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,34%, до 6044,2 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,16% — до 22715,85 пункта.
В понедельник на азиатских рынках отмечался в основном коррекционный рост — трейдеры покупали акции компаний, ощутимо подешевевших в пятницу. Тогда рынки Китая, в частности, упали на 4-5% на фоне очередного обострения отношений с США. Кроме того, инвесторы в первый рабочий день недели обратили внимание на статистику из КНР. Согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий страны в июне выросла на 11,5% в годовом выражении после роста на 6% месяцем ранее. Таким образом, это уже второй месяц подряд роста показателя после двух месяцев снижения.
В то же время участники японского рынка отыгрывали пессимизм конца предыдущей недели, поскольку в четверг и пятницу биржи Японии были закрыты в связи с национальным праздником. Также трейдеры обратили внимание на то, что рынки США в пятницу закрылись в минусе второй день подряд на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Пекина.
"Есть опасения, что конфликт между США и КНР может еще больше усилиться за счет цепочки ответных мер", — сказал агентству стратег Okasan Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).
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