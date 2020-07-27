Эксперт рассказал, когда лопнет «золотой пузырь»

Стремительный рост стоимости золота экономически не обоснован и должен насторожить потенциальных инвесторов, считает инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин

Золото в мире продолжает дорожать

Стоимость тройской унции возросла до 1912 долларов на нью-йоркской бирже Comex, в результате чего желтый металл обновил максимумы 2011 года и набрал в цене максимальные цифры за последние девять лет.

Резкий рост стоимости желтого металла — это один из индикаторов мирового финансового кризиса, когда инвесторы вместо вложений в бумаги вкладывают деньги в такой низколиквидный инструмент, как золото. Интересно, что о кризисе говорили еще год назад, и благодаря этому цена на желтый металл превысила 1300 долларов за унцию вместе со значительным ростом интереса инвесторов.

Такого, что произошло в этом году, предсказать никто не мог, но неудивительно, что золото демонстрирует максимумы.

С другой стороны, здесь не все однозначно. После того как разразился мировой финансовой кризис 2008 года, золото упало в цене на 25% и начало набирать цену только во время постепенного восстановления мировой экономики.

Для России это плюс. Во-первых, значительное число российских золотовалютных резервов содержится в золоте, а, во-вторых, на пике «коронакризиса» Москва на экспорте золота заработала больше, чем на экспорте газа.

«Если подходить с научной точки зрения, то золото является активом, который дорожает не в период кризиса как такового — ситуация 2008 года это подтверждает, а во время повышения инфляционных ожиданий американского доллара», — констатирует Нигматуллин.

В 2019 году инфляция в США снизилась до 1,82% после ситуативного повышения в первые два года президентства Дональда Трампа . При Трампе инфляция в США в среднем выше, чем во второй срок Обамы — в 2015 году она в данной стране была практически на нуле.

Если брать период с 2010 по 2019 годы, то суммарная инфляция в США за этот период составила 19,2%.

Только сегодня положение в американской экономике дестабилизировал «коронакризис», пусть это не означает напрямую рост инфляции. В 2009 году там наблюдалась существенная дефляция на японский манер.

Главной угрозой доллару является политика количественного смягчения, благодаря которой долларовая масса вырастет за 2020 год на 4,5 трлн долларов. В США решили залить экономический кризис свеженапечатанными деньгами, и это скажется на стоимости доллара.

Золото переоценено на мировом рынке

«Золото является страховкой от долларовой инфляции, но есть и другие инструменты, которые выполняют такую роль. В США существуют государственные облигации, которые индексируются на уровень инфляции и дают больший доход своим владельцам, если инфляция разгоняется. Такие облигации дорожают, а это демонстрирует долларово-инфляционные ожидания», — резюмирует Нигматуллин.

Эти облигации называются TIPS (Treasury Inflation Protected Securities), еще их часто обозначают как Inflation-linked Bonds. Они были впервые выпущены Казначейством США в 1997 году со стандартным сроком выплаты по купону в полгода.

«Данные финансовые инструменты сегодня дорожают медленнее, чем золото, а это показывает, что желтый металл имеет спекулятивную динамику. Поэтому его ценность в качестве страховки от долларовой инфляции переоценивается рыночными игроками, а другие финансовые инструменты могут лучше выполнять данную роль», — заключает Нигматуллин.

Не надо забывать про психологический фактор, поскольку золото в умах людей остается эквивалентом денег, из-за чего интерес к нему в кризисные моменты всегда растет. Начинается не только покупка золота, но и разговоры о введении золотого стандарта, хотя это на сегодня абсолютно бессмысленно, а любые шаги в эту сторону нанесут вред.

«Ускорение инфляционных ожиданий доллара связано с тем, что в США осуществлены выплаты безработным. Многие безработные получают пособия, превышающие их обычный уровень доходов, из-за чего ускоряется продовольственная инфляция», — констатирует Нигматулин.

Получатели пособий в США в значительной степени тратят деньги на продукты питания. Учитывая, что они не работают, а деньги получают в виде государственных субсидий, то это разгоняет внутренний рынок, который затем давит на макроэкономику.

«В США продовольственная инфляция ускоряется одновременно с инфляционными ожиданиями населения, хотя долларовая инфляция на сегодня не слишком высока — она менее 1% годовых. И вряд ли стоит ожидать всплесков, поэтому мы имеем в ситуации с золотом переоценку инфляционных ожиданий по доллару», — резюмирует Нигматуллин.

Спрос на защиту от долларовой инфляции чрезмерно возрос, и это привело к завышению стоимости данных инструментов. Именно это лежит в основе продолжающего роста мировых цен на золото, которые не отражают реальной ситуации на мировом рынке.

«Поэтому золото выглядит, как пузырь, который рано или поздно схлопнется, и это очень плохой способ для инвестирования сбережений», — заключает Нигматуллин.

Только вряд ли данное предостережение отвлечет инвесторов от золота — спрос на данный металл рос еще в первом квартале 2020 года, когда не было проблесков «коронакризиса», а в последнее время эта тенденция только усилилась.