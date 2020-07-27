Евро вернулся к апрельским максимумам

Курс евро на торгах достиг отметки в 84 рубля за единицу валюты. Выводы сделаны на основе данных с сайта Московской биржи

На момент 15:15 по московскому времени евро стоил 84,05 рубля. Это фиксированный максимум за три прошедших месяца. В последний раз подобных показателей европейская валюта достигала 22 апреля текущего года.

Примечательно, что курс доллара при этом с начала сегодняшних торгов продемонстрировал небольшое падение — до 71,48 рубля.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что конец 2020 года может ознаменоваться сокрушительным падением российской валюты: вплоть до 90 рублей за доллар. Обесценивание рубля с большой долей вероятности может произойти из-за продолжения пандемии и ее возможной второй волны. В результате, подчеркнули эксперты, снова рухнут нефтяные котировки и начнется отток капитала с развивающихся рынков.