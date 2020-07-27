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Евро вырос до 84 рублей впервые с 22 апреля 

Павел Тиунов 1 час назад
Евро вернулся к апрельским максимумам
Фото: ТАСС
Курс евро на торгах достиг отметки в 84 рубля за единицу валюты. Выводы сделаны на основе данных с сайта Московской биржи.
На момент 15:15 по московскому времени евро стоил 84,05 рубля. Это фиксированный максимум за три прошедших месяца. В последний раз подобных показателей европейская валюта достигала 22 апреля текущего года.
Примечательно, что курс доллара при этом с начала сегодняшних торгов продемонстрировал небольшое падение — до 71,48 рубля.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что конец 2020 года может ознаменоваться сокрушительным падением российской валюты: вплоть до 90 рублей за доллар. Обесценивание рубля с большой долей вероятности может произойти из-за продолжения пандемии и ее возможной второй волны. В результате, подчеркнули эксперты, снова рухнут нефтяные котировки и начнется отток капитала с развивающихся рынков.
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Комментарии 7
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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