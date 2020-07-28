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Курс рубля рекордно обвалился 

Ura.Ru и ещё 1 1 час назад
Рубль рекордно обвалился
Фото: ТАСС
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 рублей. Такой показатель зафиксирован впервые с 22 апреля.

«Курс евро в ходе торгов превысил 84 рубля», — передает информационное агентство RNS.

Европейская валюта постоянно растет с 10 июля, по сравнению с предыдущим днем торгов она укрепилась на 45 копеек. Доллар при этом торговался на отметке 71,47 рубля.
Ранее шеф-аналитик компании TeleTrade Петр Пушкарев сделал прогнозы о курсах доллара и евро на август. По его данным, доллар будет торговаться между отметками 67 и 74 рубля, а евро может пробить отметку в 85 рублей.
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Рынки , Экономика , Московская биржа
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