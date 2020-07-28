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Назван вероятный курс евро на конец лета 

Павел Тиунов 1 час назад
Назван вероятный курс евро на конец лета
Фото: ТАСС
Аналитик FxPro Александр Купцикевич в комментарии для «Российской газеты» предположил, что в ближайшее время курс евро достигнет очередного максимума — в пределах 88-90 рублей за единицу валюты. При этом у эксперта есть и менее пессимистичный прогноз.
Накануне, как сообщал «Рамблер», курс евро преодолел отметку в 84 рубля впервые с середины апреля текущего года. На утро 28 июля за единицу европейской валюты на бирже дают 83,77 рубля.
Купцикевич подчеркнул, что укрепление евро на валютном рынке обусловлено политикой Национального Банка Швейцарии, который, пытаясь ослабить франк, скупает единую европейскую валюту в свои золотовалютные резервы. В результате российский рубль заметно ослабляет позиции по отношению к евро уже на протяжении полутора месяцев.

«Вполне возможно, что паре будет по силам достичь 85 на этой неделе», — отметил эксперт.

По его словам, курс евро вырос не резко, по сравнению с весной этого года, что дает повод предполагать его укрепление на текущей позиции. Купцикевич уверяет — если «инвесторы продолжат делать ставку против рубля», то курс вполне возможно вырастет до уровня 88-90 рублей.

«Если же в области 85 мы увидим перетягивание каната между покупателями и продавцами, это стоит считать позитивным сигналом для рубля», — резюмировал аналитик.

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Комментарии
Рынки , Александр Купцикевич , "Российская газета"
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